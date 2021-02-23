МИД выразил России протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля на пограничника, коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, напал россиянин с ножом. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь. Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

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