В правительстве рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области

Началось заседание государственной комиссии по вопросам технологически-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрят введение усиленных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.