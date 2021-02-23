В правительстве рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области
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Началось заседание государственной комиссии по вопросам технологически-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрят введение усиленных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Начали заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня - введение усиленных карантинных мер в Ивано-Франковской области в связи с напряженной эпидемической ситуацией", - сообщил Шмыгаль.