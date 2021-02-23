Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая "штанга", - "слуга народа" Мариковский
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Сергея Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Стыдно за приговор Сергею Стерненко. Это такая большая "штанга" от мафиозной гидры в системе власти, потому что Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей. И именно за его активное противодействие коррупции. Держись!!" - заявил "слуга народа" Мариковский.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.