Новости • Приговор Стерненко

Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая "штанга", - "слуга народа" Мариковский

11 47448
Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая "штанга", - "слуга народа" Мариковский
Сергея Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно за приговор Сергею Стерненко. Это такая большая "штанга" от мафиозной гидры в системе власти, потому что Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей. И именно за его активное противодействие коррупции. Держись!!" - заявил "слуга народа" Мариковский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк

Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая штанга, - слуга народа Мариковский 01

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Super Gut
    зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
  • Andriy Kalnyshevsky
    а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
    Ну не гниды?
  • AbOriginal_UA
    Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
    Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости