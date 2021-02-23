Новости • Приговор Стерненко

Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко

22 263112
Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко
Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста в Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий призыв Сенцов опубликовал в Facebook.

"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис Президента. Приходите, кто готов защищать патриотов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Читайте: Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 4890
  • Arkady Korshun
    Зеленский - подонок и говноклоун
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста (в) Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости