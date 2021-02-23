Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ
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Пропагандист Анатолий Шарий, которому недавно сообщили о подозрении, угрожает устроить нападение на активиста Сергея Стерненко в тюрьме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Владимир Фомичев.
"Петушиная камера выглядит так. В арестантском простонародии она называется гарем. А может какая-нибудь жесткая козлятня. По всем понятиям в тюрьме люди братаны и живут во взаимоуважении, независимо от политических взглядов. А этот скрин очень непорядочный", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.