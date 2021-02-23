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Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ

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Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме. СКРИНШОТ
Пропагандист Анатолий Шарий, которому недавно сообщили о подозрении, угрожает устроить нападение на активиста Сергея Стерненко в тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Владимир Фомичев.

"Петушиная камера выглядит так. В арестантском простонародии она называется гарем. А может какая-нибудь жесткая козлятня. По всем понятиям в тюрьме люди братаны и живут во взаимоуважении, независимо от политических взглядов. А этот скрин очень непорядочный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

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Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме 01

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    А шо, норм фотка. Петушня в петушатнике.
  • Oljik
    Стерненко сидить у в"язниці в Україні, а Шарій сидить у Віллі в Іспанії. Я нічого не переплутав? Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме - Цензор.НЕТ 20
  • Привет
    Конечно петухи...
    Только петух может одеть на себя такую футболку....
    Такая футболка это как дырявая ложка...
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