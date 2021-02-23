Украина планирует запретить въезд автомобилям с приднестровскими номерами, - посол Украины в Молдове Шевченко

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Республике Молдова.

В частности, посол Украины Марк Шевченко официально проинформировал молдавскую сторону о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 сентября 2021 к участию в международном дорожном движении исключительно тех транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер "MD", вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018г в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС). Тем самым, автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за рубеж при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор ПРТС выдали более четырех тысяч нейтральных регистрационных номеров.

Украина заявила в начале прошлого года, что намеревается с 1 апреля 2020 года запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Приднестровской республики. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны. В середине января правительство Молдовы вновь попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

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