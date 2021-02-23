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Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ

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Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ
По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным в совершении коррупционного правонарушения судью Апелляционного суда Черкасской области. Он приговорен к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в 2018 году разоблачили судью на получении неправомерной выгоды.

Установлено, что чиновник требовал от местного жителя тридцать тысяч гривен. За эту сумму он обещал повлиять на решение местного суда первой инстанции относительно непривлечения мужчины к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Высший антикоррупционный суд признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения и может быть обжалован в апелляции ВАКС.

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Топ комментарии

  • Олег 1714b1bc
    при петрухе вообще ни одного не посадили
  • AbOriginal_UA
    На сколько тогда надо посадить донецкого судью-чмошника из Приморского суда Одессы, который сегодня незаконно конфисковал половину имущества Стерненко ???
  • (unknown) 3a952a7a
    Где конфискация???
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