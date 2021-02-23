Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС

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1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ. Один украинский воин погиб, один ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО

В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а возле Гнутово - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Amber
    Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
  • Amber
    Світла пам'ять нашому Герою !

    Смерть російським катам !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

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