1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.
Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а возле Гнутово - из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.