Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный

Львовский областной совет принял обращение к руководству страны по делу одесского активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение адресовано Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Приводим его текст полностью.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обеспокоены обвинительным приговором по делу Сергея Стерненко - украинского общественного деятеля и юриста, активного участника Революции Достоинства, который известен своей активной украинской позицией.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Мы считаем несправедливым и необоснованным приговор Приморского районного суда г. Одессы, на основании которого отправлен за решетку украинский активист Сергей Стерненко на 7 лет и 3 месяца по обвинению в похищении человека. Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО

Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.

Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленно наработать и внедрить судебную реформу в Украине", - говорится в обращении.

Смотрите также: Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО