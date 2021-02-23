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Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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У здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве в эти минуты проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прямую трансляцию с места событий ведут несколько СМИ.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    Ну що, синку, допоміг тобі абинепорох?
  • NonCFist
    Смерть ворогам!
  • Shu Shu
    Портнов вместе с Зеленским и Венедиктовой, с одного монитора наблюдают?
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