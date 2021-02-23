Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

У здания Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве в эти минуты проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.