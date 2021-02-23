МВД внедряет инновационную систему "Connect Pro" для обслуживания граждан с нарушением слуха в сервисных центрах , - Геращенко
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
Система работает по такому принципу: человек с нарушением слуха вызывает нужную экстренную службу в приложении, дальше с ним связывается оператор, который переводит жестовое обращения в текстовое сообщение и озвучивает его. Далее, на место происшествия выезжает соответствующая экстренная служба, представители которой тоже могут общаться с неслышащим с помощью приложения.
По состоянию на сегодня, в рамках пилотного проекта, "Connect Pro" уже установлена в сервисных центрах МВД в Киеве, Одессе, Львове и Днепре. Благодаря чему, при поддержке переводчиков, уже обработано больше 1000 обращений людей с нарушением слуха.
Кроме того, 150 экипажей патрульной полиции Киева оснащены планшетами, на которых установлена система "Connect Pro". Сервисы коммуникации для людей с нарушением слуха также функционируют на пяти пограничных пунктах.