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Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Возле здания Офиса Президента в Киеве проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подход к Офису президента в Киеве на улице Банковой, где на 20-00 было запланировано проведение акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, перекрыт правоохранителями.

Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 01
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 02
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 03
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 04

По словам сотрудников полиции диалога, во время проведения массовых мероприятий доступ на территорию Офиса президента будет воспрещен. Вдоль улицы Банковой размещено около 10 грузовиков и автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей. Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 05
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 06
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 07
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 08
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 09
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 10

Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 11

Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 12
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 13
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 14
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 15
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 16
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 17
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 18
Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями 19

Участники акции пытаются прорвать кордоны правоохранителей, выстроившиеся на подступах к зданию ОП. 

Протестующие предприняли несколько попыток прорваться к офису Зеленского, однако правоохранители оттесняли их. Стороны распыляют в сторону друг-друга слезоточивый газ из баллончиков. В оцепление возле ОП также кидают снег и петарды. С нескольких человек сорвали бронежилеты.

Собравшиеся продолжают скандировать "Пропускай!", "Ганьба!" и "Зелю геть!".

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Топ комментарии

  • iMedvedeff
    Слуга открывай, народ пришёл!!! Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 5408
  • Наглая Морда
    Украинцы свободу ценят больше, кацапу не понять
  • Ан Мур
    а ЗЛН ПНХ - ще немає?
    Слабовато доходить...
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