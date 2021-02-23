Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"

Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов приветствует решение суда, приговорившего одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Свою позицию Портнов высказал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет", - написал он.

Бывший замглавы АП считает, что приговор Стерненко был вынесен "вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья".

Портнов анонсирует, что это - первых из 3 предстоящих приговоров.

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"В ближайшее время ожидаем процессуального завершения еще по двум обвинительным актам - умышленному убийству и обороту наркотиков", - написал он.