Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель

Координация усилий по сдерживанию агрессивного поведения России и развитие конструктивного сотрудничества со странами-соседями ЕС, в частности, Украиной, занимают важное место в общей внешнеполитической повестке дня ЕС и США.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для ЕС, как и для Соединенных Штатов, нет ничего более важного, чем наше партнерство. Это именно то, что государственный секретарь Блинкен сказал нам вчера (22 февраля во время Совета министров ЕС по иностранным делам - ред.). Сейчас пришло время переходить от добрых намерений к добрым делам. Мы должны работать над 3-4 пунктами нашей совместной повестки дня ", - сказал высокий представитель ЕС.

Первой задачей он назвал противодействие пандемии COVID-19, координацию действий между ЕС и США для продвижения процессов вакцинации во всем мире. Второй вопрос - как строить отношения с Китаем. По словам Борреля, это не значит, что ЕС и США будут соглашаться во всем, но в том, что касается вопросов Гонконга, экономических практик и соблюдение общих стандартов, Европа и Америка будут на одной стороне.

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"Следующий вопрос - как вести себя с Россией, в частности, в связи с ситуацией вокруг Навального. Во время конференции Блинкен говорил о необходимости координировать действия против России в экономическом измерении, развивать отношения по соседству - с Украиной, Беларусью, Западными Балканами. Еще одно важное и срочное дело - это ядерная сделка Ирана, мы будем продолжать работать с целью возвращения США к этому соглашению, чтобы все стороны придерживались его условий ", - отметил Боррель