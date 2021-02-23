Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева
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Во время проведения акции протеста на Банковой в Киеве полиция задержала 17 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Киева.
"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.