Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша

В седьмую годовщину Революции Достоинства активист, противостоявший попыткам создать "ОНР" по примеру организаций "ДНР" и "ЛНР", получил 7 лет за решеткой.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговор Сергею Стерненко вызвал триумфальную реакцию у сил пророссийского реванша. Радость антигосударственных сил воспринимается как плевок в лицо борцам за Украину и нашу украинскую Одессу частности", - написал он.

Яценюк напомнил, что Стерненко противостоял попыткам создать в Одессе организацию "ОНР" по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" и что из-за проукраинской позиции он подвергался нападению титушек.

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"Показательно, приговор вынесен в дни, когда мы отмечаем годовщину Революции достоинства. Вместо ощущения нашей победы семь лет назад - мы получили семь лет тюрьмы для Сергея Стерненко. Возможно, именно поэтому такой приговор", - считает Яценюк.

"Обращаюсь к власти. Ранее России были переданы "беркутовцы", которые в 2014 году расстреливали людей на Майдане в Киеве.

Если были отданы преступники, на кого обменять того, кто сам ходил под их прицелами, защищая Украину?" - подытожил Яценюк.

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