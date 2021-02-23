"Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское

Народный депутат СН Егор Чернев подписал заявление в СИЗО Одессы о переводе приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека активиста Сергея Стерненко в СИЗО Киева.

Об этом Чернев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Стерненко должно быть переведен в Киевский следственный изолятор для его безопасности. Вместе с другими депутатами обратился в Одесское СИЗО с соответствующим заявлением. За три дня должно быть принято решение", - написал он.

Чернев назвал приговор Стерненко примером "гнилой судебной и правоохранительной системы, которую надо менять от корней".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.