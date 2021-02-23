Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня
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Участники акции протеста против приговора Стерненко греются у горящего шлема полицейского возле здания Офиса Президента в Киеве.
Фото на своей странице в Фейсбук разместил Станислав Федорчук, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы греются у горящего шлема полицейского. Так настоящее гражданское общество реагирует на нарушения судов, прокуроров и полиции. Негастоящее - ищет причині оставаться дома", - подписал фото Федорчук.