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Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня

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Участники акции протеста против приговора Стерненко греются у горящего шлема полицейского возле здания Офиса Президента в Киеве.

Фото на своей странице в Фейсбук разместил Станислав Федорчук, передает Цензор.НЕТ.

Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня 01

"Украинцы греются у горящего шлема полицейского. Так настоящее гражданское общество реагирует на нарушения судов, прокуроров и полиции. Негастоящее - ищет причині оставаться дома", - подписал фото Федорчук.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
  • Welt Schmerz
    Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
    Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
  • Алекс Мышкевич
    Зачётное фото!
    Это - свободная Украина!
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