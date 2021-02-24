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"Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому"

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"Слуга народа" Гурин: "Приговор Стерненко не принесет пользы никому"
Депутат СН Дмитрий Гурин побывал на акции протеста возле Офиса Президента и поделился впечатлениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу нардепа в Фейсбуке.

"Людей очень много и они злые. Я не видел такого настроения ни на одной акции за последний год. Приговор Стерненко не принесет пользы никому", - написал Гурин.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Чернев просит перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Слуга народа Гурин: Приговор Стерненко не принесет пользы никому 01

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