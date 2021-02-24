Тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО, - Ткаченко

Через 2 недели после блокировки каналов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг "Новости". Уставной капитал - 100 грн.

Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал Ткаченко.

По его информации, зарегистрирована эта ООО 18 февраля – "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО являются 100 человек, каждый из которых вложил в создание новой организации по 1 гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

"Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их "деятельности", - отметил Ткаченко.

Он также предложил ознакомиться с перечнем 100 человек, вложивших по 1 грн в уставный капитал ООО.

Также на Цензор.НЕТ: "Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук

"Ищите знакомые фамилии среди "акционеров". Но как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие - вопрос риторический", - подытожил министр.