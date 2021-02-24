Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений "тишины", в том числе три взрыва, на Донбассе за сутки

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в понедельник, 22 февраля, 88 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в Луганской области – ни одного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 88 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения. Все, кроме одного, нарушения произошли в западном направлении от Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), а также к западу от н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка). За минувшие сутки, по наблюдениям Миссии в области произошло 10 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За минувшие сутки, по наблюдениям миссии в области произошло 60 таких нарушений.

Также сообщается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по крайней мере 10 603 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 3409 взрывов, 1180 неопределенных боеприпасов в полете, 101 вспышка дульного пламени, 61 осветительную ракету, а также не менее 5852 очередей и

выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка "Восток"