Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-мм калибра и гранатометов различных систем.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения", - сказано в сообщении.

Неподалеку от Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник", - сообщили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

Также сообщается, что из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку от Шумов, а возле Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновское противник осуществил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Гнутово - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовка Вторая враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина, а раненым - желает скорейшего выздоровления", - добавили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



