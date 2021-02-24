В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 049 человек;
летальных случаев - 152;
выздоровели - 3 645 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 317 694 человека;
выздоровели - 1 155 422 человека;
летальных случаев - 25 461;
проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях", - рассказал Степанов.