Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС

23 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вильному. От полученный в результате взрыва мины травм скончался гражданский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вильному, что на Луганщине.

Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в лечебное учреждение.

"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался", - сообщили в штабе.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей.

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Собранные в полном объеме материалы будут направлены в СО СБУ г. Северодонецк для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины - террористический акт", - добавили в пресс-службе пресс-центра ОС.