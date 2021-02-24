"Британский" штамм COVID-19 обнаружили уже в 101 стране, - ВОЗ

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса VOC 202012/01, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи государствах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене.

"С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, во всех шести регионах ВОЗ 101 государство сообщило о регистрации этого штамма", - говорится в документе.

Другой штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР (501Y.V2), также расширил географию распространения. За минувшую неделю он был выявлен еще в пяти государствах, их общее число достигает 51. В ВОЗ подчеркнули, что мутации в данном штамме помогают вирусу избегать реагирования иммунной системы. Таким образом, этот штамм также опасен для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации.

Обнаруженный в Японии и Бразилии штамм также был обнаружен еще в восьми странах. Теперь этот штамм зафиксирован в 29 государствах.

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