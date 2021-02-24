Адвокаты Татарова распространяют недостоверную информацию, якобы ему сообщили о подозрении незаконным способом, - НАБУ

Адвокаты заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному, распространяют недостоверную информацию: якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным образом, оставив его по месту работы, а не проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Telegram.

"В связи с чем информируем, что детективы НАБУ сообщили заместителю руководителя ОП о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины. В поисках чиновника 18 декабря 2020 детективы использовали все имеющиеся у следствия возможности для законного информирования его о процессуальном статусе подозреваемого: посетили места официальной регистрации и проживания, где чиновника не застали, оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП готовы предоставить эти материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, который является единственным судебным институтом, уполномоченным законом принимать решения по уголовным производствам, подследственным НАБУ", - подчеркнули в Бюро.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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