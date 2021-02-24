В законопроекте о порядке назначения глав НАБУ и ГБР нет никакой нормы об увольнении Сытника, - "слуга народа" Кравчук
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.
"Отдельно хочу развенчать многочисленные мифы и слухи - в нашем законопроекте не содержится никакой нормы, которая бы предусматривала обязательное увольнение конкретно Артема Сытника. Конечно, такое увольнение возможно, потому что все должностные лица не вечны, но уж точно не заложено в проект закона. Все остальное - это лишь "демонизация" законопроекта со стороны людей, явно лоббирующих свои интересы, которые, очевидно, не пересекаются с интересами государства", - сказала Кравчук.
При этом парламентарий отметила, что на сегодня существует фактически "дыра" в законодательстве относительно назначения и увольнения директора НАБУ.
"Это было спровоцировано еще предыдущими Президентом и парламентом, которые вписали в закон о НАБУ отдельные неконституционные нормы. Поэтому сейчас имеем частичную правовую неопределенность по антикоррупционным институтам, а от этого страдает антикоррупционная политика государства в целом", - добавила Кравчук.
"Мы предлагаем изменения в Конституцию, которые позволят сделать процедуру назначения и увольнения директора НАБУ четкой и прозрачной, с соблюдением принципа сдержек и противовесов. Предполагается, что Президент будет назначать и увольнять директора Бюро, получая на это согласие парламента. Также в Конституции закрепляется, что на должность директора НАБУ проводится конкурс, это будет лучшим инструментом защиты независимости Бюро. Но и после результатов проведения конкурса, Президенту необходимо будет согласие парламента, чтобы предотвратить назначение или увольнение лица с должности директора без надлежащих оснований. Таким образом исключает и саму возможность давления на директора НАБУ при осуществлении его полномочий. Так мы исключаем возможные корупциногенные факторы", - подчеркнула Кравчук.