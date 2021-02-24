В законопроекте о порядке назначения глав НАБУ и ГБР нет никакой нормы об увольнении Сытника, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект "О внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР) не содержит нормы, которая бы предусматривала обязательное освобождение конкретно директора НАБУ Артема Сытника.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Отдельно хочу развенчать многочисленные мифы и слухи - в нашем законопроекте не содержится никакой нормы, которая бы предусматривала обязательное увольнение конкретно Артема Сытника. Конечно, такое увольнение возможно, потому что все должностные лица не вечны, но уж точно не заложено в проект закона. Все остальное - это лишь "демонизация" законопроекта со стороны людей, явно лоббирующих свои интересы, которые, очевидно, не пересекаются с интересами государства", - сказала Кравчук.

При этом парламентарий отметила, что на сегодня существует фактически "дыра" в законодательстве относительно назначения и увольнения директора НАБУ.

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"Это было спровоцировано еще предыдущими Президентом и парламентом, которые вписали в закон о НАБУ отдельные неконституционные нормы. Поэтому сейчас имеем частичную правовую неопределенность по антикоррупционным институтам, а от этого страдает антикоррупционная политика государства в целом", - добавила Кравчук.

"Мы предлагаем изменения в Конституцию, которые позволят сделать процедуру назначения и увольнения директора НАБУ четкой и прозрачной, с соблюдением принципа сдержек и противовесов. Предполагается, что Президент будет назначать и увольнять директора Бюро, получая на это согласие парламента. Также в Конституции закрепляется, что на должность директора НАБУ проводится конкурс, это будет лучшим инструментом защиты независимости Бюро. Но и после результатов проведения конкурса, Президенту необходимо будет согласие парламента, чтобы предотвратить назначение или увольнение лица с должности директора без надлежащих оснований. Таким образом исключает и саму возможность давления на директора НАБУ при осуществлении его полномочий. Так мы исключаем возможные корупциногенные факторы", - подчеркнула Кравчук.

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