В Раде подготовят законопроект о временных министрах, - "слуга народа" Корниенко
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В Раде хотят решить проблему временных министров. В "Слуге народа" пообещали разработать соответствующий законопроект.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом Министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.
"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.