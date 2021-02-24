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В Раде подготовят законопроект о временных министрах, - "слуга народа" Корниенко

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В Раде подготовят законопроект о временных министрах, - "слуга народа" Корниенко
В Раде хотят решить проблему временных министров. В "Слуге народа" пообещали разработать соответствующий законопроект.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом Министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.

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"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.

Топ комментарии

  • Super Gut
    временный министр - это как временный президент зеленский: ни зачто не отвечает в стране, зато уже два года винит во всех своих залетах порошенко
  • WiM
    сопли урода уничтожают конституцию.
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    потом наступит очередь временных президентов и временных депутатов, которых можно не выбирать и которые будут назначаться на пожизненый срок
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