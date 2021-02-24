Чтобы не попасть в "оранжевую" зону, власти Киева планируют провести ревизию койко-мест и госпитальных баз, - Рубан

Власти Киева проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз. В городе растет количество случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.

"Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве", - рассказал он.

Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенных профилактически-эпидемиологических мер.

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Напомним, в Украине обнаружили 5850 новых случаев коронавируса. Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.