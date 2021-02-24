Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар
Об этом 23 февраля в Женеве заявила специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .
По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях иранских властей как будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".
Спецдокладчица ООН обнародовала письмо с вопросами на 45 страницах, которое она направила в Тегеран еще в декабре прошлого года. Она отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства.
Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин уничтожения украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил. Также нет объяснений, почему перед атакой не были проверены размеры и летные характеристики цели.
Спецдокладчица ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не предоставив возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.