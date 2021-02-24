Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Иран умышленно скрывает обстоятельства, связанные с авиакатастрофой самолета компании МАУ в начале 2020 года.

Об этом 23 февраля в Женеве заявила специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях иранских властей как будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Спецдокладчица ООН обнародовала письмо с вопросами на 45 страницах, которое она направила в Тегеран еще в декабре прошлого года. Она отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства.

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Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин уничтожения украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил. Также нет объяснений, почему перед атакой не были проверены размеры и летные характеристики цели.

Спецдокладчица ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не предоставив возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.