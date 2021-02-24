Украина примет участие в испытаниях индийской вакцины от COVID-19 в форме спрея, - Степанов. ВИДЕО

Украина готова к испытаниям спрея от COVID-19 индийского производства. Завершение клинических испытаний ожидается в сентября-октябре этого года.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы Минздрава, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech согласовали участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.

"Пришли к обоюдному согласию на готовность изготовителя и Украины на участие в клиничесиких испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили, в форме назального спрея или капель", - отметил Степанов.

Министр добавил, что это новый продукт и сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.

"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", - добавил Степанов.

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