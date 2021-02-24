Вакцинация от COVID-19 проводится в 95 странах: уже сделали более 213 млн прививок

Вакцинация от коронавируса стартовала в 95 странах мира. Больше всего прививок от коронавируса сделали в США.

В мире по состоянию на утро 24 февраля сделали более 213 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Вакцинация стартовала в 95 странах мира.

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Лидерами по количеству введенных доз являются:



США – 65,032 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

страны ЕС – 27,967 млн доз;

Великобритания – 18,558 млн доз;

Индия – 11,907 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (84,78), Сейшельские Острова (68,31), Объединенные Арабские Эмираты (52,73), Великобритания (27,78) и Мальдивы (22,88).