Сегодня краматорский суд снова рассмотрит меру пресечения для комбата Лановенко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как и во время предыдущих заседаний, Морпеха поддерживают как бойцы его подразделения, так и представители других бригад. За него готовы поручиться народные депутаты Украины и командование ООС.
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
Ранее суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест.