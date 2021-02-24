Сегодня краматорский суд снова рассмотрит меру пресечения для комбата Лановенко

Сегодня, 24 февраля, в 10.00 в краматорском суде снова будут рассматривать меру пресечения для командира 37-го батальона 56-ой бригады Павла Лановенко (позывной Морпех).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как и во время предыдущих заседаний, Морпеха поддерживают как бойцы его подразделения, так и представители других бригад. За него готовы поручиться народные депутаты Украины и командование ООС.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Ранее суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест.

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