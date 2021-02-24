Кабмин сегодня рассмотрит квоты иммиграции на 2021 год, изменения в Правила дорожного движения и Налоговый кодекс

Кабинет Министров в среду может установить квоты иммиграции на 2021 год и изменить стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.

Инициировал рассмотрение соответствующих проектов документов министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновники планируют создать межведомственную рабочую группу по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков.

А также утвердить Государственную социальную программу предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года, изменить порядок предоставления комплексной услуги "еМалятко".

Министр здравоохранения Максим Степанов внес на рассмотрение коллег некоторые вопросы реализации Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" относительно биоимплантантов, медико-биологических требований к животным, условиям их содержания, порядку изъятия у животных анатомических материалов для изготовления ксеноимплантатов".

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В повестке дня - и инициированное министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко присуждение Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества, а также утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

Участники заседания планируют также утвердить план действий по внедрению Инициативы "Партнерство "Открытое Правительство в 2021-2022 годах.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает внести изменения в Правила дорожного движения и изменить размеры платы за прохождение судов через шлюзы Днепровского каскада.

Глава МОН Сергей Шкарлет инициировал изменения в положение о Министерстве образования и науки и предлагает решить некоторые вопросы реорганизации учебных заведений.

Могут быть внесены изменения в положения о Государственной миграционной службе и о Государственной налоговой службе Украины.

Кроме того, в планах - изменение состава Межведомственной комиссии по международной торговле.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт предлагает урегулировать вопросы оплаты труда работников государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечениеˮ.

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Министры согласуют ряд законопроектов, которые впоследствии внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Налоговый кодекс, в Закон "О физической культуре и спорте", а также в некоторые законы о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки.