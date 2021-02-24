Рейтинг партий: "СН" - 19,7%, "ЕС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Пять политических партий преодолели бы проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 16,2%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, Радикальную партию - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Свобода" - 3,8%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, партию "Голос" - 3,3% , партию "УДАР" - 3,2%, партию Шария - 3,2%, "За майбутнє" - 2,8%, "Народный фронт" - 1,9%", - говорится в результатах исследования.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.