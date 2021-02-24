За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 195, выявлено 547 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 547 случаев заболевания COVID-19 (всего 135676).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Так, заболели: 295 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 226 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 11 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Зафиксировано 6 летальных случаев от вируса (всего 2602), госпитализированы 76 пациентов.

За сутки короновирус преодолели 195 человек (всего 92498).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (102), Дарницком (99) и Днепровском (85) районах.

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