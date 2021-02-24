58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Три четверти украинцев (75%) знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"75% ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% - что-то слышали, одновременно, 25% - впервые слышат). 58% поддерживают решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% - противоположного мнения. 52% считают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию", - говорится в результатах исследования.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.