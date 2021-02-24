Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Харьковский городской совет на сессии в среду принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

"Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы", - говорится в решении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе также указано, что копию решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан

Как сообщалось, 27 января парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения решил обратиться в Харьковский городской совет с целью получения его решения о досрочном прекращении полномочий скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с его смертью, что позволит начать процедуру назначения внеочередные выборы городского головы.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.