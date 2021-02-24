На Донбассе погиб военнослужащий из Винницкой области, его останки обнаружили в лесополосе вблизи Счастья
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Идентифицировали останки украинского военнослужащего Сергея Сорочинского, которые были обнаружены в лесополосе вблизи Счастья Луганской области.
Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале 2021 года была проведена экспертиза ДНК по генетическому профилю матери погибшего солдата. ОГА не указывает, когда именно погиб военнослужащий.
Военнослужащий Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.
У погибшего осталась жена и двое малолетних детей.
Похороны состоятся в родном селе Будки, ориентировочно 24−25 февраля 2021 года.