Новости • Закрытие каналов Медведчука

СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник

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СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня начинают операцию по передаче нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в собственность государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Также читайте: Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Это хорошо, но этого мало!! Где уголовные дела и посадки тех тварей, кто передал эту трубу Мертвечуку?!!! Или вы мастера сажать таких как Стерненко?!!
  • belge
    Украл полторы тысячи километров трубы? А при ком, при ком это безобразие так незаметно случилось? СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник - Цензор.НЕТ 6494
  • Hanka Panyanka
    капец, госсобственность оказалась в частных руках и никто не знает как...это бардак, господа, все вокруг колхозное, все вокруг ничье..., странно, что только сейчас это заметили, раньше не замечали... или очки надели или совесть проснулась внезапно...
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