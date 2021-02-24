Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 10% - не определились. По сравнению с началом февраля выросло количество тех, кто оценивает направление развития как правильное.

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"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, не доверяют - 54%. По сравнению с январем уровень доверия к Президенту вырос с 37 до 44%. Дмитрию Разумкову доверяют 29% и не доверяют - 33%, еще 32% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 60%, не знают его - 13%. Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 52%, почти треть не слышали о таком", - говорится в исследовании.



По данным опроса, президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 14,4%, Ю.Бойко - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. И.Смешко поддерживают 7,2%, В.Гройсмана - 5,7%, Д.Разумкова - 5,3%, Е. Мураева - 4,9%, О.Ляшко - 4,1%, Яценюка – 2,9%, О.Тягнибока и В.Кличко - по 2,4%.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.