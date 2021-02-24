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Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак

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Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак
Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Рано или поздно это все равно бы произошло. Лучше рано. Дело Сергей Стерненко - это не о юридических доказательствах и процессуальных ошибках. Это о произволе и справедливости. Это тот самый катализатор, которым было избиение студентов "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 г.", - написал он.

Чумак отметил, что сменился уже пятый президент, а правоохранительная и судебная система, являющаяся стержнем произвола, политического давления и бизнес-рейдерства не меняется: "Каждый президент считает, что он будет самый хитрый и она будет его надежной опорой.  Нет. Она всегда будет раздражителем общества, потому что ей никто не доверяет".

Также он добавил, что Зеленскому все-таки прийдется ее реформировать реально, по-настоящему, а не делать очередную имитацию, как сейчас. 

"В противном случае она его похоронит. Не тарифы, не война а именно судебная система как символ несправедливости. И самое большое сопротивление этому будет не от судей, а от Татарова с Ермаком до недоброчестивых адвокатов и прокуроров, "решал" всех мастей которые на этом больше всех питаются. Но нельзя остановить идею, время которой пришло", - резмировал Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко находится в одесском СИЗО, - адвокат Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак 01

Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Кто такой СЕРГЕЙ ЩЕРБИЧ, которого "похитил" Стерненко:
    Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
    Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
    Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
    На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
    Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..

    На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.

    https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
  • Маркиз
    Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 1773
  • Маркиз
    Нагадаємо, що суддя Попревич, який засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
    - Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
    - Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
    - Відмазував п'яних водіїв;
    - "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
    - Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
    - всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
    - встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

    Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
    Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
    Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
    Mykhailo Zhernakov
    Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 9820
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