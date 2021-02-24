Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала, - прокурор Одесской области Костенко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня сейчас нет информации о том, что ее (апелляцию на приговор суда. - Ред.) подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", - сказал Костенко.
Прокурор добавил: "Когда будут поданы апелляции, то производство будет направлено в апелляционный суд, а апелляционный суд соответственно определит дату, когда дело будет назначено к рассмотрению".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.