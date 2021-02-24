Женщина в Ривном получила ранение, напоровшись на нож, который держал в руках 2-летний сын, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера, 23 февраля, около 19 часов.
Полицейские на месте происшествия установили, что в одной из квартир многоэтажки на улице Макарова областного центра 28-летняя жительница получила ножевое ранение в грудную клетку.
Как объяснила потерпевшая, она напоролась на нож, который держал в руках ее малолетний сын, 2018 года рождения.
По словам 34-летнего мужа потерпевшей, раненую жену он увидел, когда зашел на кухню. Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали. По результатам медицинского осмотра мужчина находился в алкогольном опьянении.
В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.