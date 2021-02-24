Женщина в Ривном получила ранение, напоровшись на нож, который держал в руках 2-летний сын, - Нацполиция

28-летняя женщина в Ривном получила ранение ножом от 2-летнего сына, пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера, 23 февраля, около 19 часов.

Полицейские на месте происшествия установили, что в одной из квартир многоэтажки на улице Макарова областного центра 28-летняя жительница получила ножевое ранение в грудную клетку.

Как объяснила потерпевшая, она напоролась на нож, который держал в руках ее малолетний сын, 2018 года рождения.

По словам 34-летнего мужа потерпевшей, раненую жену он увидел, когда зашел на кухню. Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали. По результатам медицинского осмотра мужчина находился в алкогольном опьянении.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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