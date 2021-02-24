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Закон о штрафах за вождение в пьяном виде направлен на подпись Зеленскому

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Закон о штрафах за вождение в пьяном виде направлен на подпись Зеленскому
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Отмечается, что законом повышаются штрафы: за превышение скорости от 20 до 50 км/ч - 340 грн; за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии - штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай в течение года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Как сообщалось,16 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    Не штрафы нужно поднимать а законодательство менять... Лайфхак для пьяных - ездить вообще без док-ов... В этом случае протокол по 130 статье составляется на "Не встановлену особу" и максимум через 3 часа тебя отпускают. Максимум заберут машину на штраф площадку, которую потом заберешь за 1500-2000 грн. Это если ты не владелец машины и мусора тебя по машине не пробьют.
  • Борменталь Незабаром
    оу, з нашою мусарньою, тепер під цей закон, піднімуть собі хабарі в небо звинувачуючі в п'янстві і підробляя результати
  • Sergey Belibenko
    Штрафы за вождение в пьяном виде можно было бы вообще отменить,введя ответственность за дтп в пьяном виде как покушение на умышленное убийство, даже если тлько маленькая царапина,а за смерть в дтп зак за умышленное убийство с отягчающими.
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