Закон о штрафах за вождение в пьяном виде направлен на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Отмечается, что законом повышаются штрафы: за превышение скорости от 20 до 50 км/ч - 340 грн; за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии - штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай в течение года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Как сообщалось,16 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

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