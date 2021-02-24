Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую сферу, - министр Чернышов

Четверть средств в рамках программы "Большая стройка" в этом году будет направлена на развитие медицинских объектов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"В структуре финансирования нынешней программы ("Большая стройка". - Ред.) почти четверть средств приходится на медицинское направление. И это в нашем фокусе. Это, по моему мнению, является принципиально важным сейчас", - сказал Чернышов.

По его словам, одним из проектов национального масштаба станет строительство комплекса коммунального некоммерческого предприятия "Областной центр онкологии" в Харькове - на это выделят 190,6 млн грн.

Кроме того, добавил министр, в рамках программы предусматривается восстановление или строительство 95 школ по всей Украине.

"Это - возможно новое строительство, это реконструкция и это капитальный ремонт", - отметил Чернышов.

В этой связи он подчеркнул: когда речь идет о капремонте, это означает серьезные изменения, качественное обустройство, в результате которого школа станет новой, современной.

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