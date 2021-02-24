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Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"

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Сытник: "Борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами"
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что борьбу против бюро во власти направляют несколько олигархов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ

"Мы понимаем, что борьбу против НАБУ во власти направляют несколько человек, которых уже десятки лет называют олигархами. Когда антикоррупционные органы каким-то образом затрагивают их интересы, мы видим соответствующие решения по нам со стороны органов власти, в том числе парламента. Этому давлению очень трудно противостоять", - сказал Сытник.

Он добавил, что в Украине Генеральный прокурор имеет гораздо меньше гарантий независимости даже чем антикоррупционный прокурор.

"Потому что антикоррупционного прокурора невозможно изменить через голосование в парламенте, а генерального - можно. 226 голосов набирается в парламенте и все. Вспомните, как увольняли Рябошапку в парламенте. Представление о его увольнении базировалось в основном на делах НАБУ. Когда Рябошапка начал активно сотрудничать с нами в части делам по Приватбанку, VAB банку, Роттердам +, то соответствующие группы депутатов в парламенте объединились, следствием чего стало объявление недоверия генеральному прокурору, но фактически за то, что генеральный прокурор начал реально работать", - отметил директор НАБУ.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В законопроекте о порядке назначения глав НАБУ и ГБР нет никакой нормы об увольнении Сытника, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии

  • Li Quan
    слуга олигархов - зеленский, достаточно ?
  • Артём Ярмолич 438ee8c1
    Хвамилии?
  • Наталья Киенко
    Нажаль, наразі СИТНИК програє БЕНЕдиктовій. А той, хто ніяким боком "не втручається у судову систему", всіляко ЇЙ допомагає плодити шиті білими нитками справи.
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