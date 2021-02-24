С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская отмечает, что с 16 июля 2021 года около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут засвидетельствовать уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен.

"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен с 16 июля и засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет порядка 100-150 тыс. человек. Мы на сегодня имеем уже тех, кто прошел по донабору (на госслужбу. – Ред.), что вчера закон проголосовала Рада, уже порядка от 30 до 80 тыс. по всей стране", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, что планируется, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

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"Нужно понимать, что закон обратного действия не имеет. Все, кто сегодня уже работают и не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся – они не будут сдавать экзамен. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурс", - добавила Демская.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.