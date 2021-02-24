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Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента: "Ходить на протесты, работая на Банковой, довольно странно"

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Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты возле Офиса Президента: "Ходить на протесты, работая на Банковой, довольно странно"
Глава экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса Президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении на фоне вчерашних протестов под ОП из-за приговора активисту Сергею Стерненко.

Об этом Кошман сообщил на странице в сети Facebook, инфомрмирует Цензор.НЕТ.

"Написал заявление об увольнении из Офиса Президента. Потому что ходить на протесты на Банковую работая на Банковой довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. Почти за год убедился что в экспертных советах там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", - отметил Кошман.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Чергові , в шосте втрачені 5 років для України.А ми все дискутуємо, коли доженемо Польщу.
  • Sergii Ustim
    Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 3437
  • Garry Grant
    Зато там очень нуждаются в советах портянки и прочей ватной стаи.
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