"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На изменение его позиции обратили внимание писатель, блогер, советник городского головы Днепра Евгений Гендин.
"А неподдельное говно, дети, выглядит так...", - написал Гендин в Facebook и выложил соответствующие посты нардепа ОПЗЖ.
Так, он сделал со страницы Кивы в Facebook скрин поста за 2015 год, в котором нардеп требовал не поздравлять его с праздником "армии государства, которое уничтожает украинскую нацию", и подчеркивает, что считает Россию врагом.
23 февраля Кива опубликовал на своей странице открытку с надписью "День Красной армии", красной звездой и передовицей газеты "Красное знамя" на заднем плане. Он нецензурно высказался по поводу политики декоммунизации и поздравил всех мужчин с 23 Февраля.
Отметим, до 2014 года в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, отмечался День защитника отечества. Однако после начала российской агрессии против Украины в Украине отменили празднование этой даты и появился новый праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.