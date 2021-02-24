"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива поздравил в соцсетях мужчин с отмененным в Украине праздником 23 Февраля, хотя ранее выступал с резкой критикой этой даты и считал этот праздник вражеским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На изменение его позиции обратили внимание писатель, блогер, советник городского головы Днепра Евгений Гендин.

"А неподдельное говно, дети, выглядит так...", - написал Гендин в Facebook и выложил соответствующие посты нардепа ОПЗЖ.

Так, он сделал со страницы Кивы в Facebook скрин поста за 2015 год, в котором нардеп требовал не поздравлять его с праздником "армии государства, которое уничтожает украинскую нацию", и подчеркивает, что считает Россию врагом.

23 февраля Кива опубликовал на своей странице открытку с надписью "День Красной армии", красной звездой и передовицей газеты "Красное знамя" на заднем плане. Он нецензурно высказался по поводу политики декоммунизации и поздравил всех мужчин с 23 Февраля.

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Отметим, до 2014 года в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, отмечался День защитника отечества. Однако после начала российской агрессии против Украины в Украине отменили празднование этой даты и появился новый праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.